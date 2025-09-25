В Петербурге прошла международная выставка лучших образцов морской робототехники

Петербург подтвердил статус флагмана российского судостроения на XVIII Международной выставке «НЕВА 2025», представив передовые разработки в области морской робототехники и безэкипажного флота. В мероприятии приняли участие около 700 компаний, треть из которых — предприятия Северной столицы.

В Петербурге прошла выставка «НЕВА 2025». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Среди ключевых проектов — зарядная станция для морских дронов от КБ «Рубин» и беспилотные катера «Морские грузовики», способные перевозить до тонны груза. Особое внимание уделяется проекту «Верфь Будущего» на базе Северной верфи, который позволит одновременно собирать несколько судов и повысит производительность труда до 20 раз, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как подчеркнули в Минпромторге, Петербург сохраняет лидерство в создании наиболее сложной морской техники, включая уникальный газовоз, разрабатываемый исключительно на отечественных технологиях. По словам Беглова, Северная столица нацелена на дальнейшее развитие отрасли, создание новых рабочих мест и рост конкурентоспособности.