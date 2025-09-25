Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 09:53

В Петербурге прошла международная выставка лучших образцов морской робототехники

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Петербург подтвердил статус флагмана российского судостроения на XVIII Международной выставке «НЕВА 2025», представив передовые разработки в области морской робототехники и безэкипажного флота. В мероприятии приняли участие около 700 компаний, треть из которых — предприятия Северной столицы.

В Петербурге прошла выставка «НЕВА 2025». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Среди ключевых проектов — зарядная станция для морских дронов от КБ «Рубин» и беспилотные катера «Морские грузовики», способные перевозить до тонны груза. Особое внимание уделяется проекту «Верфь Будущего» на базе Северной верфи, который позволит одновременно собирать несколько судов и повысит производительность труда до 20 раз, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как подчеркнули в Минпромторге, Петербург сохраняет лидерство в создании наиболее сложной морской техники, включая уникальный газовоз, разрабатываемый исключительно на отечественных технологиях. По словам Беглова, Северная столица нацелена на дальнейшее развитие отрасли, создание новых рабочих мест и рост конкурентоспособности.

Атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов прошёл первый этап заводских испытаний
Атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов прошёл первый этап заводских испытаний

Ранее в Петербурге спустили на воду фрегат Адмирал Амелько, несущий ракеты Циркон. К слову, на Западе уже восхитились возможностями нового российского фрегата.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Военная техника
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar