ПВО сбила пять украинских дронов над территорией России за 2 часа
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские системы ПВО за два часа — с 10.00 мск до 12.00 мск — уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, по два БПЛА сбито над Брянской и Курской областями, один — над Белгородской областью.
А в ночь на 25 сентября российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 55 дронов противника над тремя регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.