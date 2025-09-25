Интервидение
25 сентября, 10:03

ПВО сбила пять украинских дронов над территорией России за 2 часа

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские системы ПВО за два часа — с 10.00 мск до 12.00 мск — уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, по два БПЛА сбито над Брянской и Курской областями, один — над Белгородской областью.

ПВО сбила дроны в трёх районах Ростовской области, пострадавших нет

А в ночь на 25 сентября российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 55 дронов противника над тремя регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Александра Вишнякова
