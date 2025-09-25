Слова Трампа о границах Украины не сошлись с оценками разведки

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть территории в изначальный вид 1991 года противоречат оценкам разведывательных служб союзных государств. Об этом сообщает Bloomberg.

«Его утверждение, что Украина при поддержке Европы может вернуть 20 процентов своей территории, также противоречит большинству оценок разведки союзников», — сказано в сообщении.

По данным служб, наиболее вероятным сценарием развития событий в настоящее время является затяжной конфликт, не приводящий к значительным изменениям на фронте.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что при поддержке Европейского союза Украина имеет потенциал для возвращения территорий, которые были в её составе на момент обретения независимости. Глава Белого дома рекомендовал Киеву проявлять терпение и добиваться финансовой поддержки от европейских партнеров и НАТО для реализации этой цели.