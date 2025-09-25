«Примитивные удовольствия»: Психолог объяснила, зачем Трамп вычищает «следы» Байдена из Белого дома
Психолог Абравитова: Трамп унижает Байдена для самомотивации
Трамп заменил портрет Байдена на Стене славы в Белом доме на фото автопера. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margomartin
Нынешний президент США Дональд Трамп очень часто в своих речах вспоминает предшественника Джо Байдена, рассказывая о промахах его политики. Также американский лидер старается вычищать из Белого дома любые напоминания о Байдене. Почему так происходит, Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.
Она объяснила, что Трамп — яркий представитель конкурентно-успешного типа людей. Они видят своё продвижение в конкуренции, им интересно быть успешными. Трамп быстро потерял бы мотивацию, если бы остался один на земле. И один из его «конкурентов» — это Байден, потому что он тоже был президентом.
Во-первых, он противопоставляет себя своему предшественнику. Мол, посмотрите, какой у нас был президент. Именно поэтому Трамп и заменил фото Байдена в Белом доме на фото... автопера! Этот кадр — напоминание для всех, и даже для самого Трампа, как хорош он и как плох был прежний президент.
Если бы он себя постоянно с ним не сравнивал, то и не было бы этой фотографии. И самомотивация, конечно. Трампу очень нравится, проходя мимо ряда этих фотографий, понимать, что он в ряду всех этих прекрасных, умных президентов, а тот, кто был до него, провальный президент.
Несмотря на то что Дональд Трамп — личность сложная, успешная, у него есть и такие примитивные удовольствия, как возвеличиваться за счёт других. И Байден — фундаментальный кирпичик в этом вопросе. Поэтому хозяин Белого дома и заменил фото предшественника на кадр с автопером.
«Унизить, посмеяться, высветить какие-то слабые стороны. В общем-то, это, конечно, неуважение. Мы видим, что он этот элемент унижения людей для достижения своих целей, для собственной мотивации, для продвижения, использует очень активно. Трамп готов унижать, а не насмехаться, причём перед всем миром. Он же не тихо в своём кабинете хихикает над Байденом — он это демонстрирует всему сообществу. И то же он проделывает с очень многими людьми», — говорит Абравитова.