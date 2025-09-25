«Примитивные удовольствия»: Психолог объяснила, зачем Трамп вычищает «следы» Байдена из Белого дома

Нынешний президент США Дональд Трамп очень часто в своих речах вспоминает предшественника Джо Байдена, рассказывая о промахах его политики. Также американский лидер старается вычищать из Белого дома любые напоминания о Байдене. Почему так происходит, Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

Она объяснила, что Трамп — яркий представитель конкурентно-успешного типа людей. Они видят своё продвижение в конкуренции, им интересно быть успешными. Трамп быстро потерял бы мотивацию, если бы остался один на земле. И один из его «конкурентов» — это Байден, потому что он тоже был президентом.

Во-первых, он противопоставляет себя своему предшественнику. Мол, посмотрите, какой у нас был президент. Именно поэтому Трамп и заменил фото Байдена в Белом доме на фото... автопера! Этот кадр — напоминание для всех, и даже для самого Трампа, как хорош он и как плох был прежний президент.

Если бы он себя постоянно с ним не сравнивал, то и не было бы этой фотографии. И самомотивация, конечно. Трампу очень нравится, проходя мимо ряда этих фотографий, понимать, что он в ряду всех этих прекрасных, умных президентов, а тот, кто был до него, провальный президент. Марианна Абравитова Психолог

Несмотря на то что Дональд Трамп — личность сложная, успешная, у него есть и такие примитивные удовольствия, как возвеличиваться за счёт других. И Байден — фундаментальный кирпичик в этом вопросе. Поэтому хозяин Белого дома и заменил фото предшественника на кадр с автопером.