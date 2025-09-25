Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 11:40

Искатель чермета ради наживы распотрошил ядерную шахту и командный пункт

Суд оштрафовал на 3,5 млн мужчину, разрывшего ядерную шахту в лесу под Кемерово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milan Sommer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milan Sommer

Мариинский городской суд в Кемеровской области взыскал с местного жителя крупную сумму за повреждение почвенного слоя в лесу, после того как подсудимый вместе с сообщником разрыли экскаватором разрушенную ядерную шахту. О подробностях судебного решения сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

По данным суда, в мае 2024 года 35-летний экскаваторщик вместе с напарником проводил в лесу незаконные раскопки с целью добычи металла, в ходе которых был повреждён почвенный покров площадью около двух тысяч квадратных метров. В результате работ им удалось обнаружить шахту для ядерной ракеты и командный пункт, ликвидированные более трёх десятилетий назад. В ходе раскопок подельники уничтожили несколько деревьев.

Правонарушителей задержали сотрудники лесной охраны во время патрулирования. Суд обязал фигуранта выплатить 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба лесному фонду и более 64 тысяч рублей штрафа в бюджет муниципального округа.

«Он могилы, смотри, хавает!»: На Урале появился медведь-трупоед
«Он могилы, смотри, хавает!»: На Урале появился медведь-трупоед

В начале лета прокуратура возбудила уголовное дело из-за ущерба, нанесённого культурному объекту — кургану «Золотушка-1» в Ессентуках. Собственник территории, где расположен могильник, провёл собственные раскопки, на которые не получил одобрения у региональных властей. Нанесённый кургану вред оценивают в 27 миллионов рублей.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar