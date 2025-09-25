Искатель чермета ради наживы распотрошил ядерную шахту и командный пункт
Суд оштрафовал на 3,5 млн мужчину, разрывшего ядерную шахту в лесу под Кемерово
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milan Sommer
Мариинский городской суд в Кемеровской области взыскал с местного жителя крупную сумму за повреждение почвенного слоя в лесу, после того как подсудимый вместе с сообщником разрыли экскаватором разрушенную ядерную шахту. О подробностях судебного решения сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.
По данным суда, в мае 2024 года 35-летний экскаваторщик вместе с напарником проводил в лесу незаконные раскопки с целью добычи металла, в ходе которых был повреждён почвенный покров площадью около двух тысяч квадратных метров. В результате работ им удалось обнаружить шахту для ядерной ракеты и командный пункт, ликвидированные более трёх десятилетий назад. В ходе раскопок подельники уничтожили несколько деревьев.
Правонарушителей задержали сотрудники лесной охраны во время патрулирования. Суд обязал фигуранта выплатить 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба лесному фонду и более 64 тысяч рублей штрафа в бюджет муниципального округа.
В начале лета прокуратура возбудила уголовное дело из-за ущерба, нанесённого культурному объекту — кургану «Золотушка-1» в Ессентуках. Собственник территории, где расположен могильник, провёл собственные раскопки, на которые не получил одобрения у региональных властей. Нанесённый кургану вред оценивают в 27 миллионов рублей.
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.