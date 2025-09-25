Нейросети дорисовали зрителей на пустых креслах во время речи Зеленского, но ООН его выдала

Украинский телеканал 1+1 опозорился во время показа эфира с Генассамблеи ООН. Представители СМИ решили показать выступление Владимира Зеленского, правда не учли полупустой зал. Выкрутиться журналисты всё-таки смогли.

Телеканал 1+1 дорисовал с помощью ИИ аудиторию Зеленскому во время выступления в ООН. Видео © Телеканал 1+1

Сотрудники телеканала просто прифотошопили главе киевского режима зрителей в зал. Людей добавили как на пустые, так и на занятые места. При этом те самые внимательные слушатели Зеленского даже не двигались, видимо были ошарашены выступлением.

Как на самом деле выглядел зал ООН во время выступления Зеленского. Фото © ТАСС / АР

Как на самом деле выглядел зал ООН во время выступления Зеленского. Скриншот видео © ООН

Как на самом деле выглядел зал ООН во время выступления Зеленского. Скриншот видео © ООН

Возможно такому количеству гостей удивится даже глава киевского режима. Он же в этот момент видел полупустой зал.

Ранее Life.ru сообщал, что выступление Владимира Зеленского перед делегатами ООН на самом деле прошло в полупустом зале. Многие места оставались незанятыми, а от большинства европейских стран присутствовали лишь сотрудники постоянных миссий при ООН. Даже традиционные сторонники Киева снизили уровень своего представительства, что свидетельствует об уменьшении интереса к Зеленскому и его инициативам.