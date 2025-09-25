Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал вторжение украинских военных в Курскую область РФ ради высоких рейтингов среди населения Незалежной. В этом уверен общественный деятель Дмитрий Василец.

По его словам, британские политтехнологи объяснили отставному генералу, что он должен «читать по бумажке», чтобы получить одобрение от украинцев. Эксперт подчеркнул, что Залужный озвучил «абсолютно очевидные вещи».

«Ему нужно просто брать и говорить по вот этим темам, которые больше всего волнуют и про которые говорят на кухнях...» — отметил собеседник радио Sputnik.

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказал о «‎слишком высокой цене» для ВСУ за вторжение в Курскую область. По его словам, армия Украины за кратковременное вторжение в регион понесла несоизмеримо высокие человеческие потери, так и не достигнув долгосрочных целей.