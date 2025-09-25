Семь регионов России заменили сенаторов в Совете Федерации

В России сенаторы сменятся в семи регионах по итогам избирательной кампании. Представлять в Совете Федерации новые политики будет от Тамбовской, Курской, Новгородской областей, Республики Коми, Еврейской автономной области, Татарстана и Пермского края.

В Курской области сенатором станет фехтовальщица, олимпийская чемпионка Евгения Ламонова. Её предшественник — экс-мэр Тамбова и участник спецоперации Алексей Кондратьев — теперь будет представлять Тамбовскую область. В Коми аналогичная ситуация: сенатором станет Владимир Джабаров, ранее представлявший ЕАО, а на его прежнее место отправлен замминистра здравоохранения Наталья Хорова.

Занимавший сенаторское кресло 13 лет и возглавлявший комиссию по иностранному вмешательству Андрей Климов (Пермский край) покидает данный пост. Вместо него исполнительную власть представит первый вице-спикер заксобрания края Вячеслав Григорьев. От Татарстана в Совфеде будет Тимур Нагуманов, бывший глава Альметьевска и Альметьевского района. Новгородскую область в Совете Федерации представит экс-гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), бывший министр транспорта Евгений Дитрих.

Напомним, с 12 по 14 сентября 2025 года в России прошли более 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Граждане определили судьбу более 46 тысяч мандатов депутатов и выборных должностных лиц. В 21 регионе прошли выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 830 участников СВО смогли одержать победу в ходе голосования. Все они были выдвинуты партией «Единая Россия».