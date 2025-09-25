Суд отстранил ректора СПбГУП Запесоцкого от должности на фоне дела об имуществе

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отстранил ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого от должности. Решение вынесено в рамках обеспечения иска по изъятию университетских зданий в собственность государства.

Судебный приказ был опубликован на портале «Электронное правосудие» в четверг. В решении указано, что Запесоцкий, уроженец Курска, отстранён от должности ректора СПбГУП, а его полномочия временно возложены на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Заседание по делу перенесено с 20 ноября на 9 октября. Прокурор объяснил необходимость отстранения тем, что Запесоцкий может организовать публичные мероприятия в Петербурге с целью противодействия изъятию государственного имущества, привлечь студентов и преподавателей университета.

Ранее Life.ru сообщал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аресте восьми объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). В список арестованного имущества вошли, в частности, общежитие, способное принять 1,2 тысячи студентов, обширный учебный корпус площадью 46 тысяч квадратных метров, а также несколько вспомогательных построек (корпус №3 – 490 кв. м, танцевальный павильон – 205 кв. м, корпус №4 – 894 кв. м). Помимо этого, меры по аресту были применены к зданию гаража, трансформаторной подстанции и зданию, объединяющему учебные помещения и гостиницу.