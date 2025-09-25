В тайнике рейсового автобуса в Китай нашли слитки контрабандного золота на 22 млн рублей

Таможенники на дальневосточном пункте пропуска Забайкальск предотвратили попытку незаконного вывоза в Китай драгоценных металлов на сумму почти 22 миллиона рублей. Об этом Life.ru сообщила начальник пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Виктория Алёшина.







В ходе осмотра рейсового автобуса сотрудники Читинской таможни обнаружили между полом и багажным отделением специально оборудованную металлическую конструкцию. В ней находились два свёртка с четырьмя слитками жёлтого металла общим весом 2,4 килограмма. Экспертиза показала, что слитки были изготовлены кустарным способом из сплава золота и серебра. Стоимость только золота весом 2,2 кг оценили в 21,9 млн рублей.

Водитель автобуса попытался вывезти золото из России в тайнике. Видео © Предоставлено Life.ru ФТС России

Водитель пояснил, что согласился вывезти слитки за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. юаней (58 тысяч рублей) по просьбе неизвестного гражданина. Мужчина оборудовал тайник, чтобы скрыть товар от контроля. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении иностранца возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, которое предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее российские таможенники нашли почти 3 тыс. беспилотников с камерами и системами для сброса грузов, а также сотни комплектующих в двух фурах из Китая в пункте пропуска Пограничный в Приморье. В случае принятия судом решения о конфискации, весь груз передадут Минобороны России для целей и задач СВО.