Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о сговоре с Каддафи

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2007 году. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч евро.

Суд Парижа посчитал доказанным, что Саркози выиграл выборы в 2007 году при помощи 50 миллионов евро от Каддафи.

Кстати, Саркози стал первым французским лидером, которому назначили ношение электронного браслета. Напомним, что ранее экс-президента признали виновным в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года на 18 млн евро.