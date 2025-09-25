Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 11:35

Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о сговоре с Каддафи

Бывший президент Франции Николя Саркози перед заседанием суда. Фото © ТАСС/EPA

Бывший президент Франции Николя Саркози перед заседанием суда. Фото © ТАСС/EPA

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2007 году. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч евро.

Суд Парижа посчитал доказанным, что Саркози выиграл выборы в 2007 году при помощи 50 миллионов евро от Каддафи.

Экс-президент Франции Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой
Экс-президент Франции Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой

Кстати, Саркози стал первым французским лидером, которому назначили ношение электронного браслета. Напомним, что ранее экс-президента признали виновным в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года на 18 млн евро.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Николя Саркози
  • Франция
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar