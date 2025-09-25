Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о сговоре с Каддафи
Бывший президент Франции Николя Саркози перед заседанием суда. Фото © ТАСС/EPA
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2007 году. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч евро.
Суд Парижа посчитал доказанным, что Саркози выиграл выборы в 2007 году при помощи 50 миллионов евро от Каддафи.
Кстати, Саркози стал первым французским лидером, которому назначили ношение электронного браслета. Напомним, что ранее экс-президента признали виновным в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года на 18 млн евро.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.