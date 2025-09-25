ГД в I чтении одобрила законопроект о бесплатном профобучении для не сдавших ГИА

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право на бесплатное профессиональное обучение девятиклассникам, не сдавшим государственную итоговую аттестацию (ГИА). Инициатива направлена на решение проблемы кадрового дефицита и поддержку подростков, сообщается в материалах к законопроекту.

Учащиеся, не прошедшие ГИА, смогут параллельно с освоением школьной программы пройти профобучение по профессиям рабочего или служащего. Конкретные перечни профессий и учебных заведений будут определять региональные власти, которые также получат возможность оказывать ученикам государственную поддержку.

После завершения программы выпускник получит не только аттестат, но и свидетельство о профессии, что повысит его шансы на трудоустройство. Перечень предметов для итоговой аттестации таких учащихся утвердят Минпросвещения и Рособрнадзор.

Ранее в Минпросвещения раскритиковали предложение обучать на платной основе детей мигрантов с первого по одиннадцатый классы. В ведомстве напомнили, что инициатива противоречит Конституции России, которая гарантирует равный доступ к образованию для всех, вне зависимости от гражданства.