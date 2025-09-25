Владимир Якушев стал наставником для финалистов конкурса Лидеры России. Политика

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев присоединился к команде наставников всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом он сообщил во время общения с десятью финалистами проекта на площадке «Сенежа». На встрече, куда были приглашены представители различных политических партий, Якушев поделился оценками результатов прошедших выборов и ознакомил слушателей с ключевыми направлениями работы партии до 2026 года.

«Мы стараемся как можно шире привлечь к работе в партии молодёжь. Сейчас обсуждаем участие молодых людей в подготовке новой народной программы. Планируем, что этот документ будет интересен всем поколениям. Постараемся написать его простым и понятным языком, и при этом максимально учесть запросы наших избирателей», — заявил политик.

Эксперт также затронул тему социальной защиты военнослужащих, взаимодействия с молодёжью и выполнения существующей народной программы. Отдельно секретарь Генсовета выделил необходимость подготовки потенциальных депутатов к будущим думским выборам, указав на особую значимость прямой коммуникации с избирателями.

Как ранее сообщал Life.ru, с 12 по 14 сентября 2025 года в России прошли более 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней. В ходе последней избирательной кампании россияне решили судьбу свыше 46 тысяч мандатов. Голосование за глав 21 региона, депутатов заксобраний 11 субъектов и муниципальных парламентов 25 областных центров завершилось убедительной победой 830 участников СВО. Все они шли на выборы от «Единой России».