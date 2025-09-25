«Социальная няня»: В России может появиться новая мера поддержки

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внедрить на федеральном уровне программу «Социальная няня». Она предполагает бесплатное предоставление услуг нянь детям из многодетных и неполных семей. Об инициативе стало известно из соцсетей парламентаря.

По словам Лантратовой, такая помощь позволит родителям спокойно выходить на работу или продолжать учебу, зная, что за ребенком присмотрят. Особенно это важно для матерей-одиночек, которые не могут рассчитывать на поддержку родственников. Сейчас каждый третий ребенок в России воспитывается в неполной семье, и многие родители вынуждены работать неполный день.

Депутат отмечает, что инициатива принесет пользу не только семьям, но и экономике, высвободив дополнительные трудовые ресурсы. В ряде регионов аналогичные проекты уже действуют: в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Ульяновской и Владимирской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях. В Северной столице услугами «социальной няни» за 4,5 года воспользовались почти 600 семей.

Согласно предложению, услуги будут предоставляться многодетным семьям с детьми до 3 лет в объеме 30 часов в неделю. Для неполных семей планируется увеличить норму до 40 часов и продлить срок помощи до 4 лет. Все няни должны будут проходить сертификацию, а программа реализовываться через подразделения социальных служб.