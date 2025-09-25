Путин и Лукашенко встретятся завтра
Эйсмонт: Лукашенко и Путин обсудят региональные и двусторонние отношения
Обложка © Life.ru
Президенты России и Белоруссии встретятся в пятницу, 26 сентября, и обсудят региональные и двусторонние отношения. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Напомним, 25 и 26 сентября глава Белоруссии посетит Россию с рабочим визитом и встретится с Владимиром Путиным. Сегодня днём Лукашенко уже прибыл в Москву. Он примет участие в Глобальном атомном форуме.