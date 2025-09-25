Российский посол пригрозил НАТО войной при одном условии

Если НАТО сбивает российский самолёт, это будет расценено как военный конфликт. Об этом посол России в Париже Алексей Мешков заявил в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы.

«Это будет война», — сказал он.

Дипломат отметил, что самолёты стран НАТО нередко нарушают воздушное пространство России, однако наша сторона не предпринимает ответных мер, сбивая их. Кроме того, Минобороны неоднократно подчёркивало, что российские самолёты выполняют полёты над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая воздушные трассы и не допуская опасных сближений с воздушными судами других государств.

Ранее стало известно, что согласие странам НАТО на возможность сбивать авиацию России дал президент США Дональд Трамп. Он одобрил такие действия только в случае вторжения в воздушное пространство.