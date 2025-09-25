Юрист объяснил, когда за слишком громкий будильник можно сесть на 15 суток

Звонок обычного будильника в неурочное время может обернуться существенным административным штрафом для его владельца. Такое предупреждение сделал юрист Данила Семёнов в беседе с «Постньюс». Как отметил специалист, физическим лицам грозит денежное взыскание в размере от 500 до 3000 рублей, а в Москве — от 1000 до 2000 рублей.

«Для юридических лиц ответственность может достигать 80 тыс. руб.», — подчеркнул Семёнов. Если же нарушение повторится в течение года, санкции ужесточатся: штраф вырастет до 2-10 тысяч рублей, а в крайних случаях нарушителя может ждать арест. Арендаторам, постоянно шумящим по ночам, грозит выселение.

Основанием для привлечения к ответственности служит протокол, который полиция составляет после жалоб соседей, либо по результатам инструментального замера уровня шума специальной лабораторией. Законодательство устанавливает предельные нормы: ночью — 30–45 дБ, днём — 40–55 дБ. Семёнов советует для предотвращения проблем переводить устройства в беззвучный режим или использовать вибрацию.

Ранее Life.ru сообщал, что россиян могут оштрафовать за грязные окна и двери в квартире, если это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. По статье 6.4 КоАП РФ гражданин может быть оштрафован на сумму от 100 до 500 рублей. Важно отметить, что, по словам специалистов, штрафные санкции возможны лишь при доказанном нарушении санитарных норм.