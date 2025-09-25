Слишком «любопытные» пензяки стали осквернителями могил из-за мёртвого друга

В пензенском посёлке Лунино трое молодых людей совершили надругательство над могилой на местном кладбище, чтобы проверить, действительно ли в ней похоронен их знакомый. О задержании фигурантов сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Место происшествия. Фото © УМВД России по

По данным ведомства, события развивались так: 20-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения предложила двум молодым людям 22 и 24 лет раскопать захоронение, пообещав каждому по 10 000 рублей. Ночью они приобрели лопаты и приступили к работам на кладбище, но быстро устали и не смогли добраться до гроба, решив вернуться на следующую ночь.

Место происшествия. Фото © УМВД России по

Разрытая могила была обнаружена днём местными жителями, которые обратились в полицию. Правоохранительные органы быстро установили и задержали подозреваемых. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело за надругательство над телами и местами захоронения, которое предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал, как в ДНР работник ритуального агентства и его подельник надругались над останками погибшего военнослужащего. Воспользовавшись служебным положением, ритуальщик вскрыл могилу и записал над ней видеоролик для некой Лерочки. Видео после этого было опубликовано в Интернете, где попалось на глаза правоохранителям.