Путин пообщался с главами иностранных делегаций на Глобальном атомном форуме

Президент России Владимир Путин провёл ряд встреч с главами иностранных делегаций в рамках Глобального атомного форума. Он также смог пообщаться с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Видео встречи российского лидера опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Владимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ: кадры неформального общения», — говорится в подписи к видео.

Напомним, что Владимир Путин приехал на ВДНХ сегодня, 25 сентября, в рамках «Мировой атомной недели». Её приурочили к 80-летию атомной промышленности России. В заседании также примут участие различные политики и главы государств, например, президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.