10-летний мальчик из Уфы спас покалечившегося на квадроцикле отца в лесу

В Уфе наградили десятилетнего Сергея Семёнова, проявившего героизм при спасении своего отца после несчастного случая в лесах Белорецкого района. Награду за мужество и отвагу ребёнку лично вручил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

В Уфе наградили десятилетнего Сергея Семёнова. Видео © Telegram / Антон Тарасов

Во время поездки на квадроцикле недалеко от деревни Аисово отец Сергея попал в аварию и получил серьёзные травмы. Оказавшись без связи, юный герой не растерялся: он обустроил место для ночлега в лесу, а на следующее утро один добраля до ближайшей деревни и отвёл к отцу помощь.

«Несмотря на свой юный возраст, в экстренной ситуации он проявил самые лучшие человеческие качества, которыми можно только гордиться. Отдельные слова благодарности выразили матери Сергея за достойное воспитание сына. И, конечно, пожелали отцу мальчика скорейшего восстановления!», — написал Тарасов после награждения юного героя.

