Международные резервы РФ достигли рекорда в $712 млрд
Обложка © ТАСС / Александр Манзюк
Международные резервы РФ за неделю с 12 по 19 сентября выросли на 7,5 млрд долларов и составляют 712,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Предыдущий максимум был достигнут 25 июля — 695,5 миллиарда долларов.
А ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика выходит из перегрева и впервые проходит полноценный экономический цикл.
