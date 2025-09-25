Интервидение
25 сентября, 13:42
3646

Международные резервы РФ достигли рекорда в $712 млрд

Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Международные резервы РФ за неделю с 12 по 19 сентября выросли на 7,5 млрд долларов и составляют 712,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Предыдущий максимум был достигнут 25 июля — 695,5 миллиарда долларов.

Экономист оценил шансы Запада отобрать у России золотовалютные резервы
А ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика выходит из перегрева и впервые проходит полноценный экономический цикл.

BannerImage
Александра Вишнякова
