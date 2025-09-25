Интервидение
25 сентября, 13:54

После ДТП в Турции 10 россиян остаются в больницах, троих эвакуируют

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bilal Kocabas

В Турции после ДТП с туристическим автобусом в Аланье в больницах остаются десять граждан России. Двое из них находятся в реанимации без сознания, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

В дипмиссии уточнили, что поступило обращение о содействии в эвакуации трёх пострадавших в Россию. Сейчас идет работа со страховой компанией и больницей по оформлению всех необходимых документов.

Все медицинские услуги россиянам оказываются в полном объёме по страховке. Родственники пострадавших также могут рассчитывать на консульское сопровождение.

Сама авария произошла утром 23 сентября на трассе между Антальей и Аланьей, в районе муниципалитета Конаклы. Туристический автобус с россиянами столкнулся с рейсовым. Всего в ДТП пострадали более 20 граждан РФ.

Отважный водитель спас автобус с 33 российскими туристами от падения с моста в Турции
Марина Фещенко
  • Новости
  • Турция
  • ДТП
  • Происшествия
