После ДТП в Турции 10 россиян остаются в больницах, троих эвакуируют

В Турции после ДТП с туристическим автобусом в Аланье в больницах остаются десять граждан России. Двое из них находятся в реанимации без сознания, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

В дипмиссии уточнили, что поступило обращение о содействии в эвакуации трёх пострадавших в Россию. Сейчас идет работа со страховой компанией и больницей по оформлению всех необходимых документов.

Все медицинские услуги россиянам оказываются в полном объёме по страховке. Родственники пострадавших также могут рассчитывать на консульское сопровождение.

Сама авария произошла утром 23 сентября на трассе между Антальей и Аланьей, в районе муниципалитета Конаклы. Туристический автобус с россиянами столкнулся с рейсовым. Всего в ДТП пострадали более 20 граждан РФ.