Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:05

Дональд Туск: Трамп ждёт, что Европа возьмет на себя ответственность за Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о перспективах Украины.

«Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», — написал Туск в соцсети X.

Таким образом, польский премьер фактически согласился, что Вашингтон намерен сократить своё участие в конфликте, оставив бремя решений и последствий на плечах европейских стран.

Дональд Трамп ещё во время своей первой каденции не раз критиковал европейские страны за недостаточные военные расходы и зависимость от США в вопросах безопасности. Он требовал от союзников по НАТО увеличить финансирование обороны и не перекладывать все обязательства на Вашингтон. После возвращения в Белый дом Трамп продолжил ту же линию. В вопросе Украины он не раз давал понять: Америка не будет бесконечно финансировать конфликт и ожидает, что основное бремя помощи возьмёт на себя Евросоюз.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

В Европе испугались, что Трамп обвинит ЕС в крахе Киева
В Европе испугались, что Трамп обвинит ЕС в крахе Киева
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • США
  • Дональд Туск
  • Дональд Трамп
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar