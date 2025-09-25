Дональд Туск: Трамп ждёт, что Европа возьмет на себя ответственность за Украину

«Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», — написал Туск в соцсети X.

Дональд Трамп ещё во время своей первой каденции не раз критиковал европейские страны за недостаточные военные расходы и зависимость от США в вопросах безопасности. Он требовал от союзников по НАТО увеличить финансирование обороны и не перекладывать все обязательства на Вашингтон. После возвращения в Белый дом Трамп продолжил ту же линию. В вопросе Украины он не раз давал понять: Америка не будет бесконечно финансировать конфликт и ожидает, что основное бремя помощи возьмёт на себя Евросоюз.