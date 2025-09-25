Украинские флаги, которые находились на здании мэрии Парижа с 2022 года, были сняты. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В настоящее время на фасаде администрации размещены несколько французских триколоров, а выше развивается ещё один вместе со стягом Европейского союза. При этом украинской символики, установленной три года назад в знак поддержки Киева, на здании более не наблюдается.

Исчезновение флагов произошло в контексте общественных дискуссий о возможности размещения палестинских флагов на государственных учреждениях. Поводом для этих дебатов стало официальное признание Францией палестинского государства 22 сентября. Инициативу о вывешивании соответствующей символики выдвинул лидер французских социалистов Оливье Фор, после чего его призыв поддержали администрации приблизительно ста городов страны.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить военную и экономическую поддержку Киеву. Требование Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов было расценено как неадекватное. Также политик высказал недовольство в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.