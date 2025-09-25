Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:54

Украинские флаги убрали с фасада мэрии Парижа

Обложка © Wikipedia / Chabe01

Обложка © Wikipedia / Chabe01

Украинские флаги, которые находились на здании мэрии Парижа с 2022 года, были сняты. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В настоящее время на фасаде администрации размещены несколько французских триколоров, а выше развивается ещё один вместе со стягом Европейского союза. При этом украинской символики, установленной три года назад в знак поддержки Киева, на здании более не наблюдается.

Исчезновение флагов произошло в контексте общественных дискуссий о возможности размещения палестинских флагов на государственных учреждениях. Поводом для этих дебатов стало официальное признание Францией палестинского государства 22 сентября. Инициативу о вывешивании соответствующей символики выдвинул лидер французских социалистов Оливье Фор, после чего его призыв поддержали администрации приблизительно ста городов страны.

Во Франции в ярости от позорных просьб фон дер Ляйен выделить больше денег Украине
Во Франции в ярости от позорных просьб фон дер Ляйен выделить больше денег Украине

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить военную и экономическую поддержку Киеву. Требование Зеленского о выделении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов было расценено как неадекватное. Также политик высказал недовольство в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar