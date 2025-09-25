Интервидение
25 сентября, 15:02

В АСИ заметили «окно возможностей» из-за роста интереса к русским традициям в мире

Директор АСИ Чупшева заверила, что в мире растёт интерес к русским традициям

Обложка © Life.ru

Россия готова выйти на мировые рынки, так как интерес к русским традициям в других странах растёт, а креативные индустрии — это прекрасное подспорье к дальнейшей реализации отечественных проектов. Таким мнением поделилась генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Она подчеркнула, всё это происходит вопреки санкциям и сложной политической обстановке.

«Я считаю, что ближайшие пять летэто окно возможностей, которым мы должны пользоваться, выходя с нашими ценностями на глобальные рынки. И здесь, конечно, большой потенциал у представителей креативных индустрий, креативной отрасли», — отметила Чупшева на сессии «Российской креативной недели».

Она пояснила, что в российских брендах присутствуют русский культурный код, традиции. Молодёжь старается изучить свои корни, например, в Мордовии «ребята выезжают в деревни, в сёла, встречаются со старшим поколением, поднимают архивы в музеях, чтобы понять традиции, фольклор, язык, орнаменты». Чупшева пояснила, что наши традиции хорошо вплетаются в современный декор или дизайн, и это взывает интерес на мировых рынках, так как совсем не похоже на банальное копирование модных трендов.

Напомним, фестиваль «Российская креативная неделя – 2025» проходит с 25 по 27 сентября в столичном Национальном центре «Россия». Ключевыми темами станут развитие отечественного кинематографа, его роль в креативной экономике и возможность конкуренции с мировыми индустриями. Кроме того, будут специалисты из областей дизайна, декора, искусства.

