Путин заявил о наступлении в мире нового технологического уклада

В мире наступает принципиально новый технологический уклад, что усиливает интерес к мирному атому как к ресурсу для долгосрочного развития. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на заседании Глобального атомного форума.

Президент отметил, что рост признания атомной энергетики связан не только с появлением передовых технологических решений, но и с фундаментальными изменениями в мировом развитии. Он подчеркнул, что всё больше государств и крупных корпораций рассматривают атомную энергетику в качестве экологически чистого и перспективного направления.

«Очевидно, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины. И это не только надёжные решения, на основе которых создаются передовые атомные энергоблоки. Важно и другое. Наступает принципиально новый технологический уклад», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия ведёт подготовку к серийному производству малых АЭС. Это будут как наземные станции, так и плавучие платформы. Малые атомные электростанции считаются очень перспективным направлением благодаря компактности и возможности разместить их даже в труднодоступных локациях.