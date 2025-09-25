Нижегородские депутаты учредили медаль «За поддержку СВО»

В Нижегородской области появилась новая региональная награда — медаль «За поддержку специальной военной операции». Соответствующее положение депутаты законодательного собрания региона приняли единогласно.

Как подчеркнул председатель заксобрания Евгений Люлин, эта медаль позволит отметить деятельность волонтёров и активистов. Он добавил, что жители региона с начала СВО активно помогают армии, шьют обмундирование и участвуют в восстановлении инфраструктуры.

«Каждый, кто вносит свой вклад в наше общее дело, заслуживает того, чтобы его труд был отмечен высокой наградой. Эта медаль — знак нашего уважения и признательности», — сказал Люлин.

Медаль «За поддержку специальной военной операции». Фото © Законодательное собрание Нижегородской области.

Председатель профильного комитета Владимир Паков назвал учреждение награды важным шагом для развития системы поощрений. Планируется, что ежегодно медалью будут награждать до 500 нижегородцев, оказывающих всестороннюю помощь участникам СВО.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Виктор Горемыкин на церемонии в Волгоградском военном госпитале лично вручил награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию, а также медицинскому персоналу, подчеркнув их неоценимый вклад в защиту страны.