Аудит Счётной палаты США выявил разницу в отчётах о помощи Украине на $212 млн

Счётная палата США выявила значительные расхождения — около 212 миллионов долларов — в отчётности по прямой бюджетной помощи Украине между Агентством США по международному развитию (USAID) и аудиторской компанией Deloitte. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный отчёт ведомства.

Аудиторы установили, что с января 2023 года Deloitte отслеживала расходование средств с использованием детализированных данных украинского правительства, тогда как USAID опиралось на сводные отчёты Всемирного банка. Всего было зафиксировано 27 случаев несоответствий по 13 категориям расходов в период с июня 2022 по май 2023 года.

«В целом мы выявили около 212 миллионов долларов расхождений между тем, что зафиксировали USAID и Deloitte по 13 категориям в рассматриваемый период», — приводит содержание документа агентство.

В отчёте приведён пример июня 2022 года, когда USAID отразило 471 миллион долларов на выплаты зарплат государственным служащим, а данные Deloitte показали только 361 миллион. Подрядчики также обнаружили слабые места в системе управления средствами, которые ранее не были приоритетными для агентства. После передачи этих функций Госдепартаменту в июле 2023 года эксперты рекомендовали усилить контроль за использованием прямой бюджетной поддержки. В отчёте сказано, что с февраля 2022 года США направили Украине 45 миллиардов долларов в качестве бюджетной помощи.

С приходом к власти в Штатах Дональда Трампа прямая поддержка Киева Вашингтоном существенно сократилась, но не иссякла окончательно. Так, летом комитет сената США по ассигнованиям выделил 800 миллионов долларов на поддержку безопасности Незалежной в будущем году.