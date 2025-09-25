Bosch готовится к массовому сокращению

Компания Bosch — крупнейший мировой производитель автокомпонентов — планирует масштабное сокращение рабочих мест для снижения расходов — 13 000 человек. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на отраслевые источники.

«Поставщик автокомпонентов Bosch столкнулся с масштабными сокращениями. По данным отраслевых источников, планируется дополнительное сокращение «пятизначного числа» рабочих мест», — сообщило издание.

Как уточняет издание, необходимость жёстких мер связана с потребностью сэкономить 2,5 миллиарда евро для достижения целевой доходности в 7% в автомобильном подразделении, которая по итогам 2024 года составила лишь 3,8%. Ранее директор по персоналу Штефан Грош отмечал, что без существенного снижения издержек компания не сможет выйти на плановые показатели.

Новые увольнения значительно превысят сокращение 9 тысяч рабочих мест в Германии, объявленное в прошлом году. Тогда по всему миру в подразделении мобильности было упразднено 11,6 тысячи должностей, из которых 4,5 тысячи приходились на ФРГ. В текущем году концерн ожидает незначительный рост оборота примерно до 57 миллиардов евро после спада в 2024 году.

Ранее Life.ru сообщал, что Ford сократит тысячу рабочих мест на заводе в Кёльне. Причина в низком спросе на электромобили среди европейцев — расширять производство нерентабельно, в связи с чем предприятие перейдёт на новый режим работы с января следующего года.