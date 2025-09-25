Кубанские власти ответили учителю на возмущения о зарплате в 90 тысяч

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников в Краснодарском крае превысил 67 тысяч рублей без учета дополнительных федеральных выплат. Об этом сообщил первый заместитель краевого министра образования и науки Сергей Пронько.

«По оперативной информации, размер среднемесячной заработной платы за январь — август педагогических работников общеобразовательных организаций — 67 071 рубль, в том числе учителей — 67 688 рублей (без учёта выплаты за классное руководство за счёт средств федерального бюджета)», — сказал он, добавив, что конечный доход каждого педагога формируется индивидуально и зависит от его квалификации, объёма и сложности выполняемой работы, поэтому может отличаться от среднего значения как в большую, так и в меньшую сторону.

Эти цифры прозвучали на фоне недавнего заявления местного учителя, который раскритиковал слова чиновника о том, что некоторые педагоги получают до 90 тысяч рублей. По его словам, работая на две ставки, он зарабатывает лишь 68 тысяч рублей.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб заявил, что учителям, которые проработали в школах от 25 лет и более, необходимо дать право на получение бесплатного жилья. Он убеждён: программа бесплатного предоставления квартир будет способствовать росту уважения к профессии в обществе.