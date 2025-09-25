Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в 30 лет

Победительница Стокгольмского марафона 2025 года эфиопская бегунья Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет. Сообщение о её смерти распространила пресс-служба организаторов соревнований.

По уточнённым данным, спортсменке стало плохо во время тренировочного процесса в Аддис-Абебе. Несмотря на экстренную госпитализацию, медики не сумели спасти жизнь Алене.

«Мы выражаем соболезнования ее родным и близким», — заявили в пресс-службе Стокгольмского марафона.

Свою победу в шведской столице легкоатлетка одержала в конце мая, преодолев классическую марафонскую дистанцию за 2 часа 30 минут и 38 секунд. Стокгольмский марафон, являющийся одним из старейших в Европе, традиционно проходит по городским улицам.

Ранее Life.ru сообщал, что защитник команды «Люблино» Василий Карташов скончался во время матча против «Белых медведей ЕР» в возрасте 52 лет. Трагический случай произошёл в рамках матча регионального тура «Лиги надежды». По информации организаторов, на месте происшествия медики из дежурной бригады скорой помощи и сотрудники специализированной реанимационной службы предприняли все возможные попытки спасти Карташова.