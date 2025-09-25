Интервидение
25 сентября, 19:30

Депутат Мажуга: К 2030 году РФ создаст атомную установку с замкнутым циклом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / urciser

Россия является единственной страной в мире, обладающей полным циклом технологий в атомной энергетике — от добычи урана до утилизации отработанного топлива. Об этом в рамках Глобального атомного форума (World Atomic Week) заявил президент России Владимир Путин, его слова прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Президент подчеркнул, что только у нашей страны есть вся цепочка технологий в атомной энергетике — добыча урана, создание уникальных энергетических установок, утилизация отработанного ядерного топлива», отметил он.

Парламентарий добавил, что к 2030 году в России будет создана первая в мире атомная энергоустановка с полностью замкнутым ядерным циклом, что решит проблему отходов и обеспечения энергоматериалами. Он также передал слова благодарности в адрес российских учёных и инженеров, чьи достижения являются уникальными. По словам депутата, Россия активно делится своими разработками с партнёрами и готовит высококлассных специалистов из разных стран, которые в дальнейшем работают на атомных объектах по всему миру.

В ходе мероприятия стало известно, что в Белоруссии может появиться вторая АЭС. Об этом на Глобальном атомном форуме заявил президент РБ Александр Лукашенко.

