На Пугачёву пожаловались в Генпрокуратуру из-за пирса на её даче в Истре

Плавучий пирс на даче Аллы Пугачёвой под Солнечногорском стал причиной для обращения в Генпрокуратуру с требованием расторгнуть договор аренды земли с певицей. Инициатором проверки выступил адвокат Глеб Рыськов, настаивающий на сносе данного сооружения.

«Его все называют пирс, а юридически это плавучее сооружение. Оно покосившееся. Такие сооружения должны стоять в Ростехнадзоре на учёте и аккредитованы по безопасности граждан. Данных о том, что он стоит на учёте, что он безопасный, нет», — утверждает юрист.

По информации RT, конфликт имеет предысторию: Рыськов хотел приобрести права на часть акватории Истринского водохранилища, но проведению аукциона мешал пирс знаменитости. В своём обращении адвокат требует обязать Пугачёву убрать объект, а при невыполнении — принудительно снести.

Также в жалобе отмечается, что сам земельный участок, на котором расположена дача, был образован с нарушением, поскольку частично находится на территории государственного водохранилища. На этом основании Рыськов просит надзорное ведомство предписать местной администрации прекратить арендные отношения с Примадонной.

Ранее Life.ru сообщал, что Савёловский районный суд Москвы не принял к производству исковое заявление на 1,5 млрд рублей, поданное в отношении Аллы Пугачёвой. Инициатором иска выступил адвокат и ветеран афганской войны Александр Трещев. В своём обращении он указал, что основанием для требования компенсации стали публичные высказывания певицы, в которых она, по мнению истца, оскорбила военнослужащих и представителей силовых ведомств.