Гутенёв: Россия сегодня занимает лидирующие позиции в ядерной энергетике

Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке сооружения атомных электростанций, центров ядерной науки и медицины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв на открытии Международного форума «Мировая атомная неделя».

Парламентарий напомнил, что ранее президент России поставил перед отраслью амбициозные задачи, он добавил, что эти задачи подкреплены серьёзным заделом.

«Для реализации этих приоритетов запущен национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», — отметил Гутенёв.

Он подчеркнул, что отечественные реакторы демонстрируют один из лучших в мире коэффициентов использования установленной мощности, что подтверждает надёжность технологической школы. Гутенёв выразил уверенность, что форум станет площадкой для обсуждения будущего отрасли, отметив необходимость удвоения инвестиций для достижения целей быстрого роста.

«Сегодня Россия занимает лидирующие позиции: доля России на мировом рынке атомных электростанций, центров ядерной науки и медицины превышает 90%. «Росатом» уже присутствует в 57 странах», — указал парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия является единственной страной, обладающей полным циклом технологий в сфере ядерной энергетики. Он подчеркнул, что только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, а атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире благодаря своей безопасности и устойчивости к внешним воздействиям.