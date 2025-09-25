Интервидение
25 сентября, 19:04

Трамп опять заявил, что разочарован Путиным

Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом снова признался, что испытывает глубокое разочарование в российском президенте Владимире Путине. Об этом американский лидер заявил, комментируя развитие украинского кризиса.

«Я очень разочарован в Путине», — сказал Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признавал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Политик отметил, что ждал более продуктивного диалога с Москвой, поскольку рассчитывал на личные доверительные отношения с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, его российский визави не оправдал этих ожиданий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
