Трамп опять заявил, что разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом снова признался, что испытывает глубокое разочарование в российском президенте Владимире Путине. Об этом американский лидер заявил, комментируя развитие украинского кризиса.

«Я очень разочарован в Путине», — сказал Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признавал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Политик отметил, что ждал более продуктивного диалога с Москвой, поскольку рассчитывал на личные доверительные отношения с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, его российский визави не оправдал этих ожиданий.