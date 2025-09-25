Ушедший из России Starbucks вынужден закрыть 400 точек и сократить работников

Крупнейшая американская сеть кофеен Starbucks объявила о масштабном сокращении, затронувшем 400 заведений и 900 сотрудников. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Брайан Никкол, сообщает телеканал CNN.

«Starbucks закроет сотни кофеен в этом месяце, что составляет около 1% от общего числа. На конец июня у компании было 18 734 кофейни в Северной Америке, а к концу сентября, по заявлению компании, число кофеен достигнет 18 300», — говорится в публикации.

Глава компании пояснил, что закрытие даже убыточных точек даётся тяжело, поскольку они являются центрами общественной жизни. Сокращаемые сотрудники получат выходные пособия и иную поддержку, при этом многие открытые вакансии в компании будут ликвидированы.

Ранее Life.ru сообщал, что один из главных игроков на рынке автодеталей — немецкий концерн Bosch — тоже планирует беспрецедентные сокращения штата. СМИ утверждают, что речь идёт об увольнении 13 000 сотрудников.