Нападение мужчины на ученика школы в Самаре попало на видео

В одной из самарских школ произошёл конфликт с участием взрослого мужчины и подростка, попавший на видео. Предварительно, нападавший является отцом одного из учеников и пришёл в учебное заведение, чтобы разобраться с обидчиками своего ребёнка.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина ведёт себя агрессивно, кричит, использует нецензурную лексику, хватает подростка за шею и руки, несмотря на попытки педагогов его утихомирить.

По факту случившегося правоохранительные органы — полиция и Следственный комитет — начали проверку.

Другой тревожный инцидент произошёл сегодня в школе города Зима Иркутской области, где один из учеников напал на одноклассника, вооружившись ножом. Пострадавший получил раны и был госпитализирован, сейчас, к счастью, угрозы его жизни и здоровью нет. Возбуждено уголовное дело.