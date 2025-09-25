Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 19:18

Нападение мужчины на ученика школы в Самаре попало на видео

В одной из самарских школ произошёл конфликт с участием взрослого мужчины и подростка, попавший на видео. Предварительно, нападавший является отцом одного из учеников и пришёл в учебное заведение, чтобы разобраться с обидчиками своего ребёнка.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина ведёт себя агрессивно, кричит, использует нецензурную лексику, хватает подростка за шею и руки, несмотря на попытки педагогов его утихомирить.

По факту случившегося правоохранительные органы — полиция и Следственный комитет — начали проверку.

Телефон взорвался в рюкзаке ученика и привёл к пожару в школе во Владивостоке
Телефон взорвался в рюкзаке ученика и привёл к пожару в школе во Владивостоке

Другой тревожный инцидент произошёл сегодня в школе города Зима Иркутской области, где один из учеников напал на одноклассника, вооружившись ножом. Пострадавший получил раны и был госпитализирован, сейчас, к счастью, угрозы его жизни и здоровью нет. Возбуждено уголовное дело.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kapinon.stuio

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar