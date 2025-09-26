Интервидение
26 сентября, 02:13

В Виннице мобилизовали четырёх человек с шизофренией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Сотрудники ТЦК в Виннице призвали четырёх людей с шизофренией, сообщил украинский журналист Сергей Медяник. По его информации, пока эти люди находятся в Винницкой психиатрической больнице. Врачи получают негласные указания фиксировать всех пациентов как здоровых.

Медяник отметил, что людей с тяжёлым психическим заболеванием направляют на учёт в Вооружённые силы Украины, скрывая их диагнозы. В результате они попадают в войска, где их могут считать здоровыми солдатами, даже если направят на передовую.

Ранее Life.ru рассказывал о случае в Калуше Ивано-Франковской области, где трое призывников покинули территорию районного ТЦК во время атаки неизвестной группы. Власти продолжают искать тех, кто причастен к нападению, а также самих мобилизованных.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

