В Виннице мобилизовали четырёх человек с шизофренией
Сотрудники ТЦК в Виннице призвали четырёх людей с шизофренией, сообщил украинский журналист Сергей Медяник. По его информации, пока эти люди находятся в Винницкой психиатрической больнице. Врачи получают негласные указания фиксировать всех пациентов как здоровых.
Медяник отметил, что людей с тяжёлым психическим заболеванием направляют на учёт в Вооружённые силы Украины, скрывая их диагнозы. В результате они попадают в войска, где их могут считать здоровыми солдатами, даже если направят на передовую.
Ранее Life.ru рассказывал о случае в Калуше Ивано-Франковской области, где трое призывников покинули территорию районного ТЦК во время атаки неизвестной группы. Власти продолжают искать тех, кто причастен к нападению, а также самих мобилизованных.
