В Виннице мобилизовали четырёх человек с шизофренией

Сотрудники ТЦК в Виннице призвали четырёх людей с шизофренией, сообщил украинский журналист Сергей Медяник. По его информации, пока эти люди находятся в Винницкой психиатрической больнице. Врачи получают негласные указания фиксировать всех пациентов как здоровых.

Медяник отметил, что людей с тяжёлым психическим заболеванием направляют на учёт в Вооружённые силы Украины, скрывая их диагнозы. В результате они попадают в войска, где их могут считать здоровыми солдатами, даже если направят на передовую.