Опубликована видеозапись с телефона погибшего украинского военнослужащего, чьё подразделение оказалось в окружении под Кировском в ДНР. Мрачный ролик показал ТАСС.

На кадрах, сделанных за несколько дней до гибели, боец, едва сдерживая слёзы, констатирует, что командование оставило их без поддержки, а обещанное подкрепление так и не прибыло.

«Видимо, тут нас и похоронят», — говорит украинский военный.

Ранее стало известно, что ВСУ отправляют на Купянское направление женщин в составе беспилотных подразделений. Речь идёт об отрядах «Ахиллес» и «Небесная Мара». О необычном пополнении стало известно ещё месяц назад, также женщин в рядах украинских войск замечали и на соседних участках зоны СВО.