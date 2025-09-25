Тут и похоронят: Брошенный боец ВСУ в слезах записал предсмертное видео
Опубликовано предсмертное видео бойца ВСУ, попавшего в окружение в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage
Опубликована видеозапись с телефона погибшего украинского военнослужащего, чьё подразделение оказалось в окружении под Кировском в ДНР. Мрачный ролик показал ТАСС.
На кадрах, сделанных за несколько дней до гибели, боец, едва сдерживая слёзы, констатирует, что командование оставило их без поддержки, а обещанное подкрепление так и не прибыло.
«Видимо, тут нас и похоронят», — говорит украинский военный.
Ранее стало известно, что ВСУ отправляют на Купянское направление женщин в составе беспилотных подразделений. Речь идёт об отрядах «Ахиллес» и «Небесная Мара». О необычном пополнении стало известно ещё месяц назад, также женщин в рядах украинских войск замечали и на соседних участках зоны СВО.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.