Мошенники создали фейковый чат от имени руководства Курской АЭС в Telegram

Мошенники создали поддельный Telegram-канал, выдавая его за официальный чат руководства Курской атомной электростанции. Об этом предупредила пресс-служба КуАЭС, опубликовав соответствующее заявление. В пресс-службе подчеркнули, что злоумышленники используют методы социальной инженерии.

«Прямо сейчас мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства курской АЭС в Telegram. Руководство КуАЭС не создаёт группы в соцсетях и не приглашает туда сотрудников, не запрашивает данные, не просит пройти по ссылкам и тем более не просит прислать код подтверждения», — сообщили в Telegram-канале Курской АЭС.

Специалисты отметили, что мошенники используют призывы к срочным действиям и угрозы, представляя особую опасность для пенсионеров. В случае если сотрудники уже передали злоумышленникам пароли от важных сервисов, им рекомендовано срочно обращаться на горячую линию для блокировки несанкционированного доступа.

«Призыв к быстрому действию: «срочно», «прямо сейчас», угрозы «примем меры», «обязаны» и т.д. — пишут мошенники. Особый риск есть у коллег-пенсионеров. Предупредите их при возможности», — говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник попытался атаковать строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове. По его данным, БПЛА задел одно из зданий станции, повредив его осколками, но угрозы пожара не возникло, пострадавших нет, и работа станции продолжается в штатном режиме. Глава региона охарактеризовал произошедшее как «варварские преступления ВСУ».