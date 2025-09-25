В России предложили сажать в тюрьму за нелегальную торговлю сигаретами и вейпами

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за нелицензированную розничную торговлю табаком и никотинсодержащей продукцией в крупных размерах. О соответствующей инициативе сообщается в пояснительной записке к документу, размещённому в думской электронной базе.

«Законопроектом предусматривается внесение изменений в часть первую статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях криминализации совершаемой в крупном размере и особо крупном размере розничной продажи табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно тексту инициативы, за совершение данного преступления предусмотрено несколько видов наказаний. Нарушителям может грозить штраф в сумме от 500 тысяч до одного миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. Дополнительно суд будет иметь право запретить виновным занимать определённые должности или вести конкретную деятельность также на срок до трёх лет.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. Инициатива была озвучена в рамках ежегодного отчёта о ситуации в регионе. В настоящее время данный вопрос вынесен на рассмотрение областного парламента.