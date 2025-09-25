В Пензе после падения на тренировке умер индонезийский гимнаст

Гимнаст из Индонезии скончался в больнице после тяжёлой травмы шеи на тренировочном сборе в Пензе. Как рассказал директор местного дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский, индонезийский спортсмен травмировал шею во время упражнения на перекладине.

«Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением», — приводит комментарий Минкарского ТАСС.

Директор дворца спорта также отметил, что трагический инцидент произошёл в среду вечером. Он добавил, что администрация находится в плотном взаимодействии с посольством Индонезии и с федерациями гимнастики. Имя и возраст гимнаста не сообщили.

Ранее Life.ru рассказывал, что победительница Стокгольмского марафона 2025 года бегунья Шеварге Алене из Эфиопии умерла в возрасте 30 лет. Спортсменке стало плохо во время тренировок в Аддис-Абебе. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачам не удалось спасти её жизнь.