Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 19:13

Паслер отправил в отставку вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова

Олег Чемезов. Обложка © er.ru

Олег Чемезов. Обложка © er.ru

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов покидает свой пост. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

«Указом губернатора Олег Чемезов освобождён от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года», — говорится в документе. На этой должности Чемезов курировал блок вопросов, связанных с внутренней политикой. Ещё ранее, с 2019 по 2021 год, политик занимал пост заместителя губернатора.

61-летний Олег Чемезов является уроженцем Свердловска. Его карьера включает должность первого заместителя губернатора Тюменской области в 2004-2005 годах. Затем он перешёл в корпоративный сектор, где с 2005 по 2006 год занимал позицию вице-президента и директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти в ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». Накануне возвращения в государственные структуры Свердловской области Чемезов на протяжении шести лет, с 2013 по 2019 год, возглавлял правление УК «Партиком».

Мэр Чебоксар дал слово сделать много дел и ушёл с поста через пять дней
Мэр Чебоксар дал слово сделать много дел и ушёл с поста через пять дней

Ранее Life.ru сообщал, что участник СВО, Герой России Расим Баксиков досрочно покинул пост депутата Госсовета Татарстана. Свое решение он объяснил сменой места работы. Инициатива о сложении полномочий была поддержана практически единогласно: 78 голосов «за» при одном «против» в ходе голосования на парламентском заседании.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar