Паслер отправил в отставку вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов покидает свой пост. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

«Указом губернатора Олег Чемезов освобождён от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года», — говорится в документе. На этой должности Чемезов курировал блок вопросов, связанных с внутренней политикой. Ещё ранее, с 2019 по 2021 год, политик занимал пост заместителя губернатора.

61-летний Олег Чемезов является уроженцем Свердловска. Его карьера включает должность первого заместителя губернатора Тюменской области в 2004-2005 годах. Затем он перешёл в корпоративный сектор, где с 2005 по 2006 год занимал позицию вице-президента и директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти в ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». Накануне возвращения в государственные структуры Свердловской области Чемезов на протяжении шести лет, с 2013 по 2019 год, возглавлял правление УК «Партиком».

