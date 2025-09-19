Интервидение
Регион
19 сентября, 15:36

Мэр Чебоксар дал слово сделать много дел и ушёл с поста через пять дней

Обложка © Telegram / Владимир Доброхотов

Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов досрочно сложил полномочия мэра Чебоксара, пробыв в должности всего пять дней после своего назначения. О своём решении он объявил в публикации в телеграм-канале.

«В связи с постановкой новых задач и сложением полномочий главы города Чебоксары хочу выразить слова благодарности всем, с кем работал в одной команде», — отметил Доброхотов.

Интересно, что до вступления в должность, он обещал сделать много важных дел для города.

«Горжусь тем, что мы с вами — одна команда. Что вместе сделали много важных дел и ещё больше — сделаем!» — благодарил он избирателей.

Напомним, ранее мэра Красноярска Владислава Логинова арестовали по делу о взятке в 180 миллионов рублей. Сам он отказался признавать вину и заявил судье, что его просто оклеветали. Позже он подал заявление об увольнении в городской совет.

