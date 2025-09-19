Мэр Чебоксар дал слово сделать много дел и ушёл с поста через пять дней
Обложка © Telegram / Владимир Доброхотов
Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов досрочно сложил полномочия мэра Чебоксара, пробыв в должности всего пять дней после своего назначения. О своём решении он объявил в публикации в телеграм-канале.
«В связи с постановкой новых задач и сложением полномочий главы города Чебоксары хочу выразить слова благодарности всем, с кем работал в одной команде», — отметил Доброхотов.
Интересно, что до вступления в должность, он обещал сделать много важных дел для города.
«Горжусь тем, что мы с вами — одна команда. Что вместе сделали много важных дел и ещё больше — сделаем!» — благодарил он избирателей.
