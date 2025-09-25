Интервидение
25 сентября, 19:06

Путин встретился в Кремле с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры прошли в Представительском кабинете Первого корпуса с участием широкой российской делегации, включающей помощника по международным делам Юрия Ушакова, министра финансов Антона Силуанова, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и других высокопоставленных чиновников. Ранее мьянманский лидер участвовал вместе с Путиным в World Atomic Week.

Как сообщало министерство информации Мьянмы, визит направлен на дальнейшее развитие и укрепление дружественных отношений, а также экономического, военного и стратегического сотрудничества между двумя странами.

Ранее Владимир Путин встретился с главой правительства Эфиопии Абием Ахмедом Али. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в развитии с 2008 года наблюдается положительная динамика. Также между странами растёт товарооборот и исправно работает межправительственная комиссия.

Мин Аун Хлайн и Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
