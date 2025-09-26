Борьба с сепаратизмом по-эстонски: Таллин придумал новый вид санкций
Эстония ввела новую санкцию против Ирины Влах и Милорада Додика
Флаг Эстонии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych
Эстония ввела новый вид санкций за «подстрекательство к сепаратизму». Под них попали экс-глава Гагаузии Ирина Влах и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Как сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, новая мера позволяет применять запрет на въезд к лицам, поддерживающим деятельность, нарушающую нормы международного права.
В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что санкции также могут применяться к лицам, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьёзные финансовые преступления, включая коррупцию и отмывание денег. Решение о введении ограничительных мер было принято в четверг, 25 сентября.
Ранее сообщалось, что МИД Эстонии направил ноту протеста российскому посольству из-за объявления о приёме заявок на бесплатное образование в вузах России. Таллин считает это нарушением существующих ограничений.
