26 сентября, 04:49

Борьба с сепаратизмом по-эстонски: Таллин придумал новый вид санкций

Эстония ввела новую санкцию против Ирины Влах и Милорада Додика

Флаг Эстонии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Эстония ввела новый вид санкций за «подстрекательство к сепаратизму». Под них попали экс-глава Гагаузии Ирина Влах и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Как сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, новая мера позволяет применять запрет на въезд к лицам, поддерживающим деятельность, нарушающую нормы международного права.

В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что санкции также могут применяться к лицам, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьёзные финансовые преступления, включая коррупцию и отмывание денег. Решение о введении ограничительных мер было принято в четверг, 25 сентября.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии направил ноту протеста российскому посольству из-за объявления о приёме заявок на бесплатное образование в вузах России. Таллин считает это нарушением существующих ограничений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

