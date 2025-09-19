МИД Эстонии направил ноту Москве из-за рекламы учёбы в российских вузах

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о передаче российскому посольству ноты протеста из-за публикации объявления о приеме заявок на бесплатное образование в вузах России.

Посольство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация на обучение в российских университетах в 2026/2027 учебном году. Однако в Таллине сочли это нарушением действующих ограничений.