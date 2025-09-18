В Эстонии общество встревожила информация о тендере на закупку мешков для трупов на сумму 50 тысяч евро, объявленном Департаментом полиции и погранохраны. Несмотря на объяснения властей, что речь идёт о плановой закупке, жители восприняли её как тревожный сигнал.

Как отметил специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов, у ситуации есть настораживающие детали: техническое описание товара засекречено, а договор заключён на неопределённый срок, что позволяет при необходимости докупать новые партии.

Подтверждает атмосферу недоверия и депутат парламента Эстонии Александр Чаплыгин.

«Люди не верят разговорам о том, что закупка носит плановый характер. Агрессивная риторика политиков взбудоражила общество, которое постоянно ожидает неприятных сюрпризов», — отметил он.