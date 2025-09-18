Паника в Эстонии: жители испугались тендера на закупку мешков для трупов
В Эстонии общество встревожила информация о тендере на закупку мешков для трупов на сумму 50 тысяч евро, объявленном Департаментом полиции и погранохраны. Несмотря на объяснения властей, что речь идёт о плановой закупке, жители восприняли её как тревожный сигнал.
Как отметил специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов, у ситуации есть настораживающие детали: техническое описание товара засекречено, а договор заключён на неопределённый срок, что позволяет при необходимости докупать новые партии.
Подтверждает атмосферу недоверия и депутат парламента Эстонии Александр Чаплыгин.
«Люди не верят разговорам о том, что закупка носит плановый характер. Агрессивная риторика политиков взбудоражила общество, которое постоянно ожидает неприятных сюрпризов», — отметил он.
Стефанов добавил, что подобная реакция эстонцев закономерна: «Если постоянно говорить о русской угрозе, поддерживать Украину оружием и деньгами, строить военные базы на границе, то новость о закупке мешков для трупов становится просто следующим этапом».
Ранее в Эстонии испугались учений «Запад-2025» и потребовали закрыть границу с Россией. Кроме того, Life.ru сообщал о введении Эстонией ограничений на полёты вблизи российской границы. Военное командование обосновало эту меру необходимостью усиления контроля над воздушным пространством.