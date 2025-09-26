Интервидение
26 сентября, 01:39

США и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Обложка © Х / The White House

Соединённые Штаты и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. Об этом сообщил турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар, уточнив, что документ был подписан в Белом доме после переговоров лидеров двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Как отметил министр, это углубит многомерное партнёрство между странами в сфере ядерной энергетики. Церемония подписания прошла в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио.

США и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Фото © Х / Alparslan Bayraktar

«Надеюсь, что работа, которая будет реализована в рамках этого соглашения, принесёт взаимную выгоду обеим странам», написал Байрактар в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал от Турции прекратить закупки российской нефти. Он отметил, что его турецкий партнёр Реджеп Тайип Эрдоган человек с твёрдым характером, однако, несмотря на это, между ними сложились «прекрасные отношения» как в сфере военного сотрудничества, так и в торговых вопросах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
