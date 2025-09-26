Роспотребнадзор: Заболеваемость кишечными инфекциями в России снижается

На протяжении 2025 года в России уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) остаётся ниже среднемноголетних значений. За последнюю неделю этот показатель снизился почти на 10%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень», — указано в заявлении.

По информации ведомства, с начала осени случаев роста заболеваемости ОКИ в стране не зафиксировано.

В то же время в России наблюдают увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Согласно данным Роспотребнадзора, на 38-й неделе текущего года зарегистрировали более 899 тысяч случаев ОРВИ негриппозной этиологии. Это увеличение составило 29%.